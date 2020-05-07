Обсяг фінансової підтримки України з боку МВФ не зміниться — Мінфін

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"У зв’язку з масштабною фінансово-економічною кризою в усьому світі через поширення COVID-19 та загальною економічною невизначеністю щодо тривалості й інтенсивності наслідків пандемії МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами й пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By. ️При цьому сума програми на відповідні періоди залишається незмінною", - йдеться у повідомленні.

Водночас, наразі переговорні процеси з Міжнародним валютним фондом тривають, підкреслили у Мінфіні. Та додали, що питання щодо модальності програми (EFF чи Stand-by) ще дискутується.

У міністерстві роз'яснили, що основна різниця між цими програмами полягає в терміні їх реалізації: Stand-by - 1,5 роки, EFF - 3 роки.

Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня, підкреслили у Мінфіні.

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Як повідомляв Укрінформ, переговори між МВФ і Києвом тепер спрямовані не на забезпечення для України трирічної Програми розширеного фінансування (EFF), а на досягнення умов для запуску програми Stand-by, яка розрахована на 18 місяців.

Минулого грудня МВФ досяг домовленості з українським керівництвом щодо політики для нової програми розширеного фінансування (EFF) на загальну суму $5,5 млрд. При цьому було підкреслено, що Україна має виконати попередні умови. Це стосувалося, зокрема, зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією, посилення конкурентного середовища, відкритості ринків, зменшення ролі олігархів, продовження розсудливої фіскальної політики з метою забезпечення стійкого розвитку в середній перспективі, а також незалежності й фінансової стабільності Центробанку.

Сума фінансування за новою програмою Stand-by поки не називається.

Програма розширеного фінансування (EFF) передбачає більш тривалу (в середньому від трьох років) і більшу за обсягами допомогу країнам, які "відчувають серйозний дисбаланс платежів, спричинений структурними перешкодами або повільним зростанням, що також властиво слабкою позицією платіжного балансу". Домовленості в режимі Stand-by розраховані на значно менший період та мають на меті реагування на зовнішні фінансові потреби країн, а також підтримку їхньої регуляторної політики.