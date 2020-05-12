Шмигаль розраховує, що меморандум із МВФ підпишуть до кінця травня
Про це він заявив під час відеоконференції з Федеральним канцлером Ангелою Меркель, повідомляє пресслужба глави українського уряду.
"Денис Шмигаль висловив сподівання, що Меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня", - повідомили в Кабміні.
За словами Шмигаля, співпраця з МВФ за програмою Stand-by, яка наразі обговорюється, дозволить отримати 5 млрд доларів, з яких 3,5 млрд доларів будуть направлені в держбюджет-2020.
"Це не лише фінансова підтримка. Це запорука отримання коштів від інших міжнародних фінансових організацій та показник того, що ми перебуваємо на шляху системних реформ", – зазначив Прем'єр-міністр.
Як повідомляв Укрінформ, 7 травня у Міжнародному валютному фонді повідомили, що переговори між МВФ і Києвом тепер спрямовані не на забезпечення для України трирічної Програми розширеного фінансування (EFF), а на досягнення умов для запуску програми Stand-by, яка передбачає менші обсяги й розрахована на 18 місяців.
За даними представника України в МВФ Владислава Рашкована, ідеться про суму в 5 млрд дол.
Водночас за словами міністра фінансів Сергія Марченка, без ухвалення законопроєкту, що забороняє повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, жодна подальша співпраця з МВФ неможлива.
Раніше, у грудні 2019 року, МВФ досяг домовленості з українським керівництвом щодо політики для нової програми розширеного фінансування (EFF) на загальну суму 5,5 млрд дол.
Програма розширеного фінансування (EFF) передбачає більш тривалу (в середньому від трьох років) і більшу за обсягами допомогу країнам, які "відчувають серйозний дисбаланс платежів, спричинений структурними перешкодами або повільним зростанням, що також властиво слабкою позицією платіжного балансу".
Домовленості в режимі Stand-by розраховані на значно менший період та мають на меті реагування на зовнішні фінансові потреби країн, а також підтримку їхньої регуляторної політики.
Фото: КМУ