Шмигаль розраховує, що меморандум із МВФ підпишуть до кінця травня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна зможе підписати меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом до кінця травня.

Про це він заявив під час відеоконференції з Федеральним канцлером Ангелою Меркель, повідомляє пресслужба глави українського уряду.

"Денис Шмигаль висловив сподівання, що Меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня", - повідомили в Кабміні.

За словами Шмигаля, співпраця з МВФ за програмою Stand-by, яка наразі обговорюється, дозволить отримати 5 млрд доларів, з яких 3,5 млрд доларів будуть направлені в держбюджет-2020.

"Це не лише фінансова підтримка. Це запорука отримання коштів від інших міжнародних фінансових організацій та показник того, що ми перебуваємо на шляху системних реформ", – зазначив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня у Міжнародному валютному фонді повідомили, що переговори між МВФ і Києвом тепер спрямовані не на забезпечення для України трирічної Програми розширеного фінансування (EFF), а на досягнення умов для запуску програми Stand-by, яка передбачає менші обсяги й розрахована на 18 місяців.

За даними представника України в МВФ Владислава Рашкована, ідеться про суму в 5 млрд дол.

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Водночас за словами міністра фінансів Сергія Марченка, без ухвалення законопроєкту, що забороняє повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, жодна подальша співпраця з МВФ неможлива.

Раніше, у грудні 2019 року, МВФ досяг домовленості з українським керівництвом щодо політики для нової програми розширеного фінансування (EFF) на загальну суму 5,5 млрд дол.

Програма розширеного фінансування (EFF) передбачає більш тривалу (в середньому від трьох років) і більшу за обсягами допомогу країнам, які "відчувають серйозний дисбаланс платежів, спричинений структурними перешкодами або повільним зростанням, що також властиво слабкою позицією платіжного балансу".

Домовленості в режимі Stand-by розраховані на значно менший період та мають на меті реагування на зовнішні фінансові потреби країн, а також підтримку їхньої регуляторної політики.

Фото: КМУ