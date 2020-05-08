Перемовини з МВФ неможливі без голосування за "банківський" закон - Марченко

Без прийняття законопроєкту, що забороняє повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, жодна подальша співпраця з МВФ неможлива.

Про це під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наскільки цей закон є критичним для перемовин з МВФ? Будь-які перемовини з МВФ без голосування за цей закон є неможливими, по будь-яких програмах",- сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, МВФ і Україна змінили домовленості щодо нової програми допомоги. Переговори між МВФ та Києвом тепер спрямовані не на забезпечення для України трирічної Програми розширеного фінансування (EFF), а на досягнення умов для запуску програми stand-by, яка передбачає менші обсяги й розрахована на 18 місяців. Ця програма передбачає отримання 5 млрд дол. США.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня 202 року ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Ухвалення цього законопроєкту є однією з двох головних умов Міжнародного валютного фонду для отримання Україною допомоги. Друга умова - ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тис. поправок.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 квітня ухвалила застосувати особливу процедуру розгляду в другому читанні проєкту закону №2571-д. Це означає, що кожна фракція та група може наполягати на розгляді п’яти поправок, а депутат – на розгляді однієї не врахованої комітетом поправки.

Ухвалити законопроєкт у другому читанні планується на позачерговому засіданні парламенту 13 травня.