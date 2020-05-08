“Банківський” законопроєкт “схуд” до 241 поправки - комітет ВР затвердив скорочену таблицю

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики затвердив скорочену таблицю до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Facebook.

"Історія з банківським законопроєктом на нашому Комітеті добігає кінця. Тільки що затвердили скорочену таблицю та внесли техніко-юридичні зауваження (5 технічних поправок). Загальна кількість 241 правка", - інформував депутат.

Він зауважив, що 11 правок було відхилено.

"Як голова лічильної комісії підтвердив правильність голосування. Дорога законопроєкту до голосування Ради в цілому 13 травня відкрита", - підсумував Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 квітня застосувала особливу процедуру розгляду в другому читанні проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Процедура передбачає, що у випадку, коли до законопроєкту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою. Ініціювати її можуть не менше 150-ти депутатів, які звертаються з таким клопотанням до Голови ВР. А рішення про розгляд за спеціальною процедурою може ухвалити лише парламент 226 голосами. Спеціальна процедура означає, що кожна фракція та група може наполягати на розгляді п’яти поправок, а депутат – на розгляді однієї не врахованої комітетом поправки.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

Ухвалення законопроєкту у другому читанні планується на позачерговому засіданні парламенту 13 травня.