Разумков підтвердив, що "банківський" законопроєкт Рада розгляне 13 травня

Законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", який унеможливлює повернення банків колишнім власникам, буде розглядатися у середу, 13 травня.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання журналіста, чому ухвалення такого важливого закону затягується.

"Законопроєкт проходить достатньо швидко, наскільки це можливо згідно з Регламентом і з урахуванням умов, в яких працює парламент: маємо карантин і працюємо у режимі позачергових засідань. Але це не головна проблема. Головна проблема – 16 тисяч поправок, про які ви добре знаєте. Лише протягом останніх двох тижнів з’явилася можливість застосовувати так звану особливу процедуру, виникла потреба прийняти ще один закон, коли Верховна Рада зустрілася із – дозволю собі непарламентський вислів – "спамом", тисячами поправок, спрямованих не на те, щоб покращити закон, а щоб затягнути…", - пояснив Разумков.

За його словами, "Комітет опрацює, додасть ті правки, які були враховані, й лише після цього вони будуть внесені до сесійної зали".

"Об’єктивно я думаю, що це відбудеться у середу (13 травня – ред.), і це дасть можливість проголосувати законопроєкт", - додав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада планує під час позачергового пленарного засідання 12 травня розглянути у другому читанні законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Пізніше Арахамія поінформував, що наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться не 12-го, а 13 травня і може тривати щонайменше 10-12 годин. За його словами, на порядку денному засідання буде 14 питань, серед яких - розгляд у другому читанні законопроєкту №2571-д.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.