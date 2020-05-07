"Слуга народу" має голоси, щоб самостійно ухвалити "банківський" закон – Арахамія

Укрінформ
Фракція "Слуга народу" має достатньо голосів, щоб без підтримки інших фракцій проголосувати в другому читанні законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу 7 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що по "банках" у нас є достатньо голосів, щоб проголосувати самостійно", – сказав політик.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" та скоротила терміни підготовки його до другого читання.

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Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

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27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні "банківський" законопроєкт.

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