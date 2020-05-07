"Слуга народу" має голоси, щоб самостійно ухвалити "банківський" закон – Арахамія

Фракція "Слуга народу" має достатньо голосів, щоб без підтримки інших фракцій проголосувати в другому читанні законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу 7 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що по "банках" у нас є достатньо голосів, щоб проголосувати самостійно", – сказав політик.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" та скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні "банківський" законопроєкт.