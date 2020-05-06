Комітет Ради у п'ятницю розгляне скорочену таблицю "банківських" поправок

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні в п'ятницю розгляне уточнену порівняльну таблицю до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Facebook.

"Останній крок перед голосуванням закону про банки. В п’ятницю наш Комітет розглядає вже скорочену таблицю до законопроєкту-рекордсмена. Зменшимо його у 72 рази. Враховуючи особливості регламенту, то це більше формальна процедура", - зазначив Железняк.

Депутат зауважив, що також у порядку денному засідання – заслуховування голови НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 квітня застосувала особливу процедуру розгляду в другому читанні проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Процедура передбачає, що у випадку, коли до законопроєкту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою. Ініціювати її можуть не менше 150-ти депутатів, які звертаються з таким клопотанням до Голови ВР. А рішення про розгляд за спеціальною процедурою може ухвалити лише парламент 226 голосами. Спеціальна процедура означає, що кожна фракція та група може наполягати на розгляді п’яти поправок, а депутат – на розгляді однієї не врахованої комітетом поправки.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №2571-д. При цьому голова профільного комітету Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") прогнозує, що у разі застосування спеціальної процедури Рада може наступного тижня розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту №2571-д та ухвалити його в цілому як закон за півтора дня.

27 квітня голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що фінальне голосування в другому читанні за законопроєкт №2571-д може відбутися 10-11 травня.