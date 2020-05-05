Позачергову Раду запланували саме на 12 травня для «банківського» законопроєкту

Представник уряду у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан пояснив, що логіка проведення позачергового засідання парламенту 12 травня полягає у дотриманні регламенту при ухваленні «банківського» законопроєкту.

Про це він написав у Facebook.

"Логіка проведення засідання Верховної Ради саме 12 травня полягає у виконанні регламентних норм стосовно законопроєкту про банківську діяльність", - зазначив він.

Мокан додав, що народні депутати, відповідно до спецпроцедури, повинні мати не менше 10 днів для ознайомлення з фінальним варіантом правок і текстом законопроєкту.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

Разом з тим 16 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до регламенту ВР щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури (№1043), якими спростила процедуру розгляду законопроєктів з великою кількістю поправок.

27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д) із пропонованими комітетом поправками.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 4 травня висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить "банківський закон", який необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом і отримання траншу.

Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради планується провести у вівторок, 12 травня.