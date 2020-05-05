Кожен день без "банківського закону" коштує Україні мільйони доларів — Гончарук

Колишній прем`єр-міністр Олексій Гончарук наголосив на важливості ухвалення "банківського" законопроєкту і вважає, що кожен день зволікання коштує Україні мільйони доларів.

Про це він написав у Telegram.

"Законопроєкт «про банки» і цього тижня не буде проголосований у парламенті. Кожен день без ухвалення цього закону коштує країні мільйони доларів", - написав Гончарук.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що фінальне голосування в другому читанні за законопроєкт №2571-д може відбутися 10 або 11 травня.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 4 травня прогнозував, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить "банківський закон", який необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом і отримання траншу.