Єрмак спрогнозував, коли ухвалять

Єрмак спрогнозував, коли ухвалять "банківський" закон

Укрінформ
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прогнозує, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Про це він сказав під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council та опублікованої у Facebook.

"На жаль, деякі політичні сили намагалися заблокувати його прийняття, було внесено рекордну кількість поправок - більше 16 тисяч... Але це нас не зупинило, і тому парламент ухвалив рішення, яке дає можливість уникнути зловживання демократичними процедурами. Парламент ухвалив зміни до регламенту, які дають можливість розглянути цей закон у другому читанні за спрощеною процедурою, і я вважаю, що це відбудеться найближчим часом", - сказав він.

Вонодчас Єрмак зауважив, що навіть деякі депутати з провладної партії "Слуга народу" не голосували за цей закон і виступають проти.

"Але для більшості, й для більшості людей в Україні сьогодні це дуже важливо... Для нас Україна і її інтереси в цьому випадку важливіше за фракцію. Я впевнений, що цей закон буде ухвалений нашим парламентом і ми отримаємо перший транш коштів від МВФ", - наголосив він.

Крім того, Єрмак наголосив, що співпрця з Міжнародним валютним фондом є вкрай важливою і українська влада докладає зусиль для цього.

"Український парламент, Президент України, уряд України наполегливо йдуть щодо виконання всіх умов відповідно до програми МВФ", - сказав Єрмак.

Він також нагадв у цьому контексті, що вже ухвалив закон про ринок землі і тепер пріоритетом є ухвалення банківського закону.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

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Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що фінальне голосування в другому читанні за законопроєкт №2571-д може відбутися 10 або 11 травня.

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