Банківський законопроєкт: у комітеті Ради сказали, скільки правок "вижили" з понад 16 тисяч

Фінальна таблиця поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д), який розглядається за особливою процедурою, вийде в 72 рази меншою від початкової.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Facebook.

"Фінальна таблиця вийде в 72 разів меншою від орігіналу - приблизно 230 правок", - написав він.

Железняк розповів, що з авторів усіх 16 586 правок у визначений строк подала позицію щодо наполягання на своїй поправці лише народний депутат Вікторія Гриб (позафракційна).

"Всі інші забули або не наполягали", - зазначив Железняк.

Депутат нагадав, що 30 квітня Верховна Рада схвалила розгляд "банківського" законопроєкту за особливою процедурою. Таким чином, кожна фракція/позафракційний депутат мали можливість подати свої правки, на яких наполягають, протягом 2-х календарних днів.

Як повідомляв Укрінформ, у випадку, коли до законопроєкту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою. Це означає, що кожна фракція та група може наполягати на розгляді п’яти поправок, а депутат – на розгляді однієї не врахованої комітетом поправки.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що фінальне голосування в другому читанні за законопроєкт №2571-д може відбутися 10 або 11 травня.