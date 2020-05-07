Наступна позачергова Рада відбудеться 13 травня – Арахамія

Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 13 травня і може тривати щонайменше 10-12 годин.

Про це поінформував голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу 7 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наступного тижня відбудеться позачергове засідання, тільки не у вівторок, а в середу. Ми поспілкувалися з депутатами, зробили опитування не тільки нашої фракції. Бо треба мати майже цілий парламент у присутності, тому що в понеділок вихідний, а у вівторок буде якась кількість людей, яка не приїде з різних причин. Тому вирішили зробити це в середу, тому що хочемо зібрати максимальну кількість людей у парламенті», – зазначив Арахамія.

За його словами, на порядку денному засідання буде 14 питань, серед яких - розгляд у другому читанні законопроєкту №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Загалом Арахамія прогнозує, що це позачергове засідання триватиме щонайменше 10-12 годин.

«Я думаю, що ця позачергова сесія займе 10-12 годин: мінімум три-чотири години – це будуть банки (розгляд законопроєкту №2571-д – ред.), потім ще 13 питань, серед яких є Година запитань до уряду (це ціла година), потім звіт голови Національного банку і до нього питань (це, я думаю, буде 45 хвилин мінімум, а може – й година), і потім ще десять законів із обговоренням (це теж 4-5 годин). Думаю, це буде тривале засідання», – уточнив він.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

Разом з тим 16 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до регламенту ВР щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури (№1043), якими спростила процедуру розгляду законопроєктів з великою кількістю поправок.

27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д) із пропонованими комітетом поправками.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 4 травня висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить "банківський закон", який необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом і отримання траншу.

Раніше планувалося провести наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 12 травня.