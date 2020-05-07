МВФ і Київ змінили домовленості щодо нової програми допомоги

Переговори між МВФ і Києвом тепер спрямовані не на забезпечення для України трирічної Програми розширеного фінансування (EFF), а на досягнення умов для запуску програми Stand-by, яка передбачає менші обсяги й розрахована на 18 місяців.

Про це 7 травня повідомив у відповідь на інформаційний запит Укрінформу директор пресофісу МВФ Джері Райс.

"Враховуючи безпрецедентну невизначеність навколо економічних та фінансових перспектив, а також необхідність зосередити пріоритети політики на нових термінах захищеності та стабілізації, переговори були переключені на програму Stand-by, розраховану на 18 місяців", - зауважив представник Фонду.

Він уточнив, що місія МВФ зараз "перебуває у тісному контакті" з Києвом у віртуальному режимі та "обговорює політику, яка могла би бути підтримана програмою Stand-by замість EFF". Це, за його словами, "забезпечило би підтримку платіжного балансу (України – ред.) з метою посилення реакції влади" на наслідки пандемії для економіки та сфери охорони здоров'я.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого грудня МВФ досяг домовленості з українським керівництвом щодо політики для нової програми розширеного фінансування (EFF) на загальну суму $5,5 млрд. При цьому було підкреслено, що Україна має виконати попередні умови. Це стосувалося, зокрема, зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією, посилення конкурентного середовища, відкритості ринків, зменшення ролі олігархів, продовження розсудливої фіскальної політики з метою забезпечення стійкого розвитку в середній перспективі, а також незалежності й фінансової стабільності Центробанку.

Сума фінансування за новою програмою Stand-by поки не називається.

Нагадаємо, програма розширеного фінансування (EFF) передбачає більш тривалу (в середньому від трьох років) і більшу за обсягами допомогу країнам, які "відчувають серйозний дисбаланс платежів, спричинений структурними перешкодами або повільним зростанням, що також властиво слабкою позицією платіжного балансу". Домовленості в режимі Stand-by розраховані на значно менший період та мають на меті реагування на зовнішні фінансові потреби країн, а також підтримку їхньої регуляторної політики.