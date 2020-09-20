України у Франції має бути більше – посол Омельченко

Для української громади та дипломатів одним із ключових завдань є зробити Україну привабливою для французів.

Про це заявив новий посол України у Франції Вадим Омельченко під час зустрічі із представниками української громади Парижа, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на пост дипломатичного представництва у Фейсбуці.

"України у Франції має бути ще більше. Разом ми зможемо показати, яким динамічним, сучасним і привабливим є сьогодні українське. Розвинене громадянське суспільство, європейські цінності, креатив та сучасний арт, інновації, інтелектуальний потенціал та бажання рухатися вперед. Тому попереду у нас багато нових спільних починань і проєктів", - заявив посол.

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За його словами, зробити Україну більш привабливою та зрозумілою для французів є одним з ключових завдань. І в реалізації цих прагнень роль української громади важко переоцінити.

Посол також подякував французьким українцям за проактивну позицію.

Як повідомляв Укрінформ, Президент 11 червня 2020 року призначив Вадима Омельченка Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці.