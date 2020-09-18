У Франції за добу виявили понад 10 тисяч нових випадків COVID-19

Як передає кореспондент Укрінформу, це засвідчує статистика Національного агентства громадського здоров’я.

Станом на 17 вересня за добу виявлено 10 593 нових випадків зараження коронавірусом; 50 людей померли.

Загалом з початку епідемії виявлено 415 481 випадок інфікування; померли від COVID-19 31 095 людей.

Упродовж цього тижня госпіталізовано понад 3 тис. пацієнтів, зокрема 535 людей перебувають у реанімаціях.

Як повідомлялося, стратегія уряду Франції щодо боротьби з епідемією полягає у запровадженні загального маскового режиму та загальнонаціонального тестування на коронавірус. Також Франція є серед світових лідерів щодо перспективи створення вакцини від коронавірусу.