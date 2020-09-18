У Франції за добу виявили понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
Укрінформ
У Франції кількість виявлених нових інфікованих COVID-19 за добу вийшла на позначку більше 10 тис.
Як передає кореспондент Укрінформу, це засвідчує статистика Національного агентства громадського здоров’я.
Станом на 17 вересня за добу виявлено 10 593 нових випадків зараження коронавірусом; 50 людей померли.
Загалом з початку епідемії виявлено 415 481 випадок інфікування; померли від COVID-19 31 095 людей.
Упродовж цього тижня госпіталізовано понад 3 тис. пацієнтів, зокрема 535 людей перебувають у реанімаціях.
Як повідомлялося, стратегія уряду Франції щодо боротьби з епідемією полягає у запровадженні загального маскового режиму та загальнонаціонального тестування на коронавірус. Також Франція є серед світових лідерів щодо перспективи створення вакцини від коронавірусу.