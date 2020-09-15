Експрезидент Франції потрапив до лікарні

У понеділок, 14 вересня, 94-річний колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен був госпіталізований у лікарню ім. Жоржа Помпіду в Парижі.

Про це повідомляє Le Monde.

Прессекретар політика Наташа Келлер повідомила, що наразі не може повідомити точну інформацію про причини госпіталізації.

Водночас видання Le Parisien повідомило, що причиною госпіталізації колишнього президента стала легенева інфекція. Повідомляється, що політик перебуває в реанімації.

Нагадаємо: Валері Жискар д'Естен очолював країну з 1974 по 1981 рік.

Фото: LP