Експрезидент Франції потрапив до лікарні

Експрезидент Франції потрапив до лікарні

Укрінформ
У понеділок, 14 вересня, 94-річний колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен був госпіталізований у лікарню ім. Жоржа Помпіду в Парижі.

Про це повідомляє Le Monde.

Прессекретар політика Наташа Келлер повідомила, що наразі не може повідомити точну інформацію про причини госпіталізації.

Водночас видання Le Parisien повідомило, що причиною госпіталізації колишнього президента стала легенева інфекція. Повідомляється, що політик перебуває в реанімації.

Читайте також: Франція розраховує отримати вакцину від COVID-19 не пізніше весни

Нагадаємо: Валері Жискар д'Естен очолював країну з 1974 по 1981 рік. 

Фото: LP

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-