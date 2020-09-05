Франція розраховує отримати вакцину від COVID-19 не пізніше весни

У Франції очікують значного прогресу у створенні вакцини проти коронавірусу вже до кінця року, у будь-якому разі – не пізніше наступної весни.

Про це заявив міністр солідарності й охорони здоров’я Франції Олів’є Веран в ефірі BFM TV, передає кореспондент Укрінформу.

«Я сподіваюся отримати гарні новини до кінця року – найпізніше навесні», - заявив міністр, коментуючи перспективи створення вакцини проти коронавірусу.

Він наголосив, що вона може масово застосовуватися тільки після ретельних випробувань, які підтвердять її ефективність і безпеку.

Веран висловив упевненість, що вчені, які вже наблизилися до створення вакцини, досягнуть своєї мети, а також додав, що випробування просуваються добре.

Як повідомлялося, провідні світові фармацевтичні компанії активно працюють над створенням вакцини проти коронавірусу.

Серед лідерів – французький фармацевтичний гігант Sanofi, який створює препарат спільно з американськими партнерами за підтримки Державного департаменту США.

Проблематикою коронавірусу також займається Фонд глобального доступу до вакцин проти COVID-19 (COVAX), створений Глобальним альянсом з вакцин та імунізації, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, урядами кількох країн і фондом Білла та Мелінди Гейтс. До глобальної ініціативи також долучилася Єврокомісія, виділивши 400 млн євро фінансових гарантій.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано понад 26,7 млн випадків COVID-19, у тому числі 877,9 тис. летальних, одужали майже 18,9 млн осіб.