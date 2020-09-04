Французький прем'єр розповів про план відновлення економіки країни від COVID-кризи

План відновлення економіки Франції, розрахований на два роки, передбачає виділення 100 млрд євро різним галузям і створення 160 тис. нових робочих місць.

Про це заявив прем’єр-міністр Жан Кастекс, повідомляє Укрінформ із посиланням на Le Figaro.

"Щоб вивести Францію з кризи, реіндустріалізувати країну, створити робочі місця та пришвидшити екологічний перехід, план відновлення передбачає виділення 100 мільярдів євро впродовж двох років та здійснення ряду заходів у багатьох секторах", - заявив глава французького уряду.

За його словами, уряд, зокрема, планує щорічне зменшення податків на виробництво у розмірі 10 млрд євро на рік. Крім того, держава виділить 3 мільярди євро на підтримку ліквідності та виділить субсидії у розмірі 1 млрд євро для промислового розвитку територій.

Уряд Франції також виділить 385 млн євро для переходу на цифрові технології підприємств МСБ та передбачив 11 млрд євро на розвиток перспективних інвестиційних програм. Таку саму суму передбачено на підтримку транспорту, зокрема 4,7 млрд євро на залізничні вантажні перевезення, решта – на громадський транспорт та розвиток велисипедного.

Кастекс зауважив, що передбачено виділити майже 7 млрд євро на енергетичне оновлення громадських будівель та приватних домогосподарств.

«9 млрд євро виділяється на підтримку досліджень та інновацій компаній для їх подальшого переходу на «зелену енергію» та розробку т.з. зеленого водню, пального без вуглеводнів», - сказав він.

За словами прем'єр-міністра, АПК отримає 1,2 млрд євро для виробництва екологічних продуктів.

Уряд планує також виділити 300 млн євро на оновлення водних мереж.

На підтримку ринку зайнятості для французької молоді передбачено виділити 6,5 млрд євро. Зокрема, кожна компанія отримає дотацію за наймання молодої людини (віком до 25 років) на мінімальний тримісячний контракт у розмірі 4 тис євро. Уряд також запроваджує «Щит проти безробіття» - довготривалу програму з працевлаштування незайнятих громадян, обсяг якої становить 6,6 млрд євро. На підтримку місцевих громад буде спрямовано 5,2 млрд євро, на інвестиційну підтримку лікарень - 6 млрд євро, на програму боротьби з бідністю – 200 млн євро, оновлення інфраструктури – 350 млн євро.