У Франції за добу виявлено понад 7 тисяч нових інфікованих COVID-19

У Франції за добу зафіксовано 7017 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Національне агентство громадського здоров’я, передає власний кореспондент Укрінформу.

Як зазначається, це лише третій випадок у країні від початку епідемії, коли добова кількість інфікувань перевищила 7 тисяч.

Загалом за весь час у країні підтверджено 293 024 випадки захворювання на COVID-19; 30 686 людей померли від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. Наразі 4 632 пацієнти госпіталізовані, з них 446 перебувають у реанімації.

У четвер, 3 вересня, уряд Франції представить план відновлення (перезапуску) економіки в умовах боротьби з епідемією коронавірусу, що передбачає виділення 100 млрд євро.

За даними Worldometer, у світі виявлено 26 197 626 випадків COVID-19, зокрема 867 741 летальний, 18 457 822 особи одужали.