Франція довела кількість тестів на COVID-19 до 900 тисяч за тиждень

У Франції встановлено абсолютне досягнення від початку епідемії коронавірусу - упродовж тижня проведено 900 тисяч тестів на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Point

«Ми подолали історичний бар'єр у 900 тисяч тестів, проведених за один тиждень, що є величезним показником», - цитує видання офіційного представника уряду Франції Габріеля Атталя.

За його словами, уряд продовжуватиме розвивати можливості для «тестування громадян без спеціального медичного рецепта на публічних майданчиках» і має намір досягти тижневого показника в 1 млн тестів.

Як повідомлялося, у Франції з 12 липня запровадили обов’язкове проведення експрес-тестів на коронавірус у міжнародних терміналах аеропортів. З 20 липня у країні діє обов'язковий масковий режим у всіх громадських приміщеннях та на громадському транспорті.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я Франції, від початку епідемії у країні виявлено близько 273 тис. випадків COVID-19, одужали 86 111 осіб, померли - 30 602.

Фото: RFI