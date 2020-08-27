У Франції 21 департамент перевели до «червоної зони» поширення COVID-19

Як передає Укрінформ, про це повідомляє LCL.

«У більшості департаментів рівень захворюваності перевищив 10 випадків на 100 000 (населення – ред.). Ряд департаментів перевищив поріг 50 на 100 000. Тому ми прийняли рішення зареєструвати 19 нових департаментів у червону зону активної циркуляції вірусу», - сказав глава уряду.

У цих департаментах префекти мають повноваження запровадити повсякденне носіння захисних масок, а також ухвалити рішення про закриття барів та ресторанів тощо.

Як повідомлялося, раніше «червоний» рівень епідемічної небезпеки було оголошено у Паризькому регіоні та Буш-дю-Рон.

26 серпня Франція побила антирекорд із захворюваності – у країні було зафіксовано понад 3 тис. нових випадків COVID-19. Загалом, у Франції госпіталізовано 4600 осіб. Кількість пацієнтів відділень інтенсивної терапії становить 410. Загальна кількість жертв COVID-19 з початку пандемії зросла до 30 544 осіб.