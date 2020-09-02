Франція у жовтні готова прийняти конференцію для допомоги Лівану — Макрон

Франція готова прийняти у середині жовтня міжнародну конференцію донорів для допомоги Лівану, що потерпів унаслідок вибухів у порту Бейрута.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Бейрута.

"Я скажу від імені французів: ми завжди будемо підтримувати народ Лівану", - заявив Макрон з нагоди 100-річчя створення держави Ліван.

La liberté, le dialogue, la coexistence. Le Liban est fort de ces valeurs. Fort de l'Histoire centenaire du Grand Liban. Il saura renaître de la crise qu'il traverse. Je le dis au nom des Français : nous serons toujours aux côtés du peuple libanais. pic.twitter.com/8JRYI0jjQ2 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 1, 2020

Менш ніж місяць тому, 6 серпня, він уже відвідував столицю Лівану, що постраждала від руйнівного вибуху в порту.

Як повідомлялося, 4 серпня у порту Бейрута вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки. Унаслідок трагедії загинули 220 осіб (з них 1 громадянин України), 110 осіб вважаються зниклими безвісти, понад 6 тис. осіб постраждали, близько 300 тис. осіб залишилися без даху над головою.

Ліванська столиця зазнала значних руйнувань, а країна – збитків на мільярди євро.

Фото: securityconference.org