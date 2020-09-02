Франція у жовтні готова прийняти конференцію для допомоги Лівану — Макрон

Франція у жовтні готова прийняти конференцію для допомоги Лівану — Макрон

Укрінформ
Франція готова прийняти у середині жовтня міжнародну конференцію донорів для допомоги Лівану, що потерпів унаслідок вибухів у порту Бейрута.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Бейрута.

"Я скажу від імені французів: ми завжди будемо підтримувати народ Лівану", - заявив Макрон з нагоди 100-річчя створення держави Ліван.

Менш ніж місяць тому, 6 серпня, він уже відвідував столицю Лівану, що постраждала від руйнівного вибуху в порту.

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Як повідомлялося, 4 серпня у порту Бейрута вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки. Унаслідок трагедії загинули 220 осіб (з них 1 громадянин України), 110 осіб вважаються зниклими безвісти, понад 6 тис. осіб постраждали, близько 300 тис. осіб залишилися без даху над головою.

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Ліванська столиця зазнала значних руйнувань, а країна – збитків на мільярди євро.

Фото: securityconference.org

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