Президент Лівану призначив нового прем’єра

Президент Лівану Мішель Аун призначив колишнього посла в Німеччині Мустафу Адіба новим прем’єр-міністром країни замість Гасана Діаба, уряд якого оголосив про відставку після смертельних вибухів у порту Бейрута.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Arabiya. Його кандидатуру вже затвердили у парламенті.

Тепер Адіб має сформувати новий уряд.

Цього разу рішення про призначення нового прем’єра з’явилося за декілька тижнів - неймовірно швидко для Лівану, де зазвичай такі процеси тривають кілька місяців.

Раніше, з 2013 року Адіб працював послом Лівану у Німеччині та допомагав на посаді радника колишньому прем’єру Наджибу Мікаті.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи. Вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки. Унаслідок трагедії загинули 220 осіб (з них 1 громадянин України), 110 осіб вважаються зниклими безвісти, понад 6 тис. осіб постраждали, близько 300 тис. осіб залишилися без помешкання.

У відповідь на трагедію по Лівану прокотилися протести, а уряд Гасана Діаба оголосив про відставку.