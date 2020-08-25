У порту Бейрута знайшли 79 контейнерів із небезпечними хімікатами

Ліванські військові разом із французькими колегами виявили у порту Бейрута, де на початку серпня стався потужний вибух, ще 79 контейнерів із небезпечною хімічною речовиною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANI.

Згідно із зібраною інформацією ліванських військових, всього було знайдено 25 контейнерів із хлоридною кислотою та 54 контейнери із іншими хімікатами, чий витік мав би катастрофічні наслідки.

Самі контейнери були виявлені за період з 14 до 22 серпня.

Читайте також: Україна направила до Бейрута гуманітарну допомогу

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки. Унаслідок трагедії загинули 220 осіб (з них 1 громадянин України), 110 осіб вважаються зниклими безвісти, понад 6 тис. осіб постраждали, близько 300 тис. осіб залишилися без помешкання.

У відповідь на трагедію по Лівану прокотилися протести, а уряд прем'єр-міністра Гасана Діаба оголосив про відставку.

Фото: AA