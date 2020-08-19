Україна направила до Лівану близько п'яти тонн гуманітарної допомоги у зв'язку з вибухом, який стався 4 серпня в Бейруті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що вантаж медикаментів та продуктів супроводжуватимуть нацгвардійці та рятувальники.

«У Бейруті трапилась страшна біда – вибух в порту забрав життя 220 громадян, понад 100 осіб зникли безвісти, більше тисячі постраждалих, столиця понесла величезні руйнування. Тому на запит посольства Лівану в Україні указом Президента було прийнято рішення про надання гуманітарної допомоги. В понеділок Кабінет Міністрів України виділив кошти з резервного фонду на придбання лікарських засобів, товарів медичного призначення, борошна», - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що українські рятувальники були готові вирушити на допомогу у ліквідації наслідків завалу відразу, але ліванська сторона визначила, що для них необхідніші продукти харчування.

«З резервного фонду держбюджету було виділено 8 мільйонів 450 тисяч гривень. Маса вантажу складає п'ять тонн. Я хочу висловити слова підтримки ліванському народу і побажання якнайшвидше впоратися з цією ситуацією», - сказав Чечоткін.

Україна направила до Бейрута гуманітарну допомогу / Фото: Департамент комунікації МВС України

Посол у Лівані Ігор Осташ зазначив, що на сьогоднішній день понад 4 тисячі українських сімей проживає у Лівані. Під час вибуху постраждали більше 20 родин, всі вони чекають допомоги та підтримки.

У свою чергу посол Лівану в Україні Алі Дахер подякував українській стороні за небайдужість у такий непростий для Лівану час.

«Багато хто говорить про вибух у ліванській столиці – Бейруті. І у цей складний час Україна простягнула нам руку допомоги. Ми дуже вдячні вам за підтримку, за допомогу, за солідарність з нашим народом», - сказав Алі Дахер.

За даними МВС, що гуманітарний вантаж прибуде в Ліван близько 12 30. Його зустріне Міністерство оборони Лівану, яке вже і буде розподіляти продукти та медикаменти за потребами.

Як повідомлялося, 4 серпня у порту Бейрута пролунав вибух - вибухнуло 2750 тисяч тонн конфіскованої аміачної селітри. Внаслідок катастрофи від 250 до 300 тисяч осіб залишилися без житла.

Фото: mvs.gov.ua