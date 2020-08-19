Україна направила до Бейрута гуманітарну допомогу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що вантаж медикаментів та продуктів супроводжуватимуть нацгвардійці та рятувальники.
«У Бейруті трапилась страшна біда – вибух в порту забрав життя 220 громадян, понад 100 осіб зникли безвісти, більше тисячі постраждалих, столиця понесла величезні руйнування. Тому на запит посольства Лівану в Україні указом Президента було прийнято рішення про надання гуманітарної допомоги. В понеділок Кабінет Міністрів України виділив кошти з резервного фонду на придбання лікарських засобів, товарів медичного призначення, борошна», - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що українські рятувальники були готові вирушити на допомогу у ліквідації наслідків завалу відразу, але ліванська сторона визначила, що для них необхідніші продукти харчування.
«З резервного фонду держбюджету було виділено 8 мільйонів 450 тисяч гривень. Маса вантажу складає п'ять тонн. Я хочу висловити слова підтримки ліванському народу і побажання якнайшвидше впоратися з цією ситуацією», - сказав Чечоткін.Україна направила до Бейрута гуманітарну допомогу / Фото: Департамент комунікації МВС України
Посол у Лівані Ігор Осташ зазначив, що на сьогоднішній день понад 4 тисячі українських сімей проживає у Лівані. Під час вибуху постраждали більше 20 родин, всі вони чекають допомоги та підтримки.
У свою чергу посол Лівану в Україні Алі Дахер подякував українській стороні за небайдужість у такий непростий для Лівану час.
«Багато хто говорить про вибух у ліванській столиці – Бейруті. І у цей складний час Україна простягнула нам руку допомоги. Ми дуже вдячні вам за підтримку, за допомогу, за солідарність з нашим народом», - сказав Алі Дахер.
За даними МВС, що гуманітарний вантаж прибуде в Ліван близько 12 30. Його зустріне Міністерство оборони Лівану, яке вже і буде розподіляти продукти та медикаменти за потребами.
Як повідомлялося, 4 серпня у порту Бейрута пролунав вибух - вибухнуло 2750 тисяч тонн конфіскованої аміачної селітри. Внаслідок катастрофи від 250 до 300 тисяч осіб залишилися без житла.
Фото: mvs.gov.ua