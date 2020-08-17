Посол в Лівані розповів про українського лікаря, який рятував людей після вибуху в Бейруті

Лікар-українець Вассім Загі Ассаад був серед медиків, які рятували життя людей після вибуху в порту Бейрута 4 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ в Фейсбуці.

«Хочу розповісти про ще одного українця у Лівані, який самовіддано рятував людей у ніч після вибуху у Бейруті. Це Вассім Загі Ассаад, лікар клініки Ліванського Американського університету. Лише за першу ніч після вибуху у страшному хаосі лікарі клініки прийняли 340 постраждалих і зробили 57 операцій. А в цей час вдома переживала і чекала сина наша українка з м. Ромни і з Сайди Ірина Ассаад (Irina Assaad). Ми щиро вдячні їй за сина і за її вктивну діяльність в українській громаді!», - написав посол.

Раніше Осташ розповів про сина українки-медика Лідії Халябі ліванця Рані Халябі, який разом з іншими рятувальниками витягав людей з-під завалів після вибухів у Бейруті 4 серпня.

Як повідомлялося, в районі морського порту в м. Бейрут 4 серпня стався потужний вибух з подальшим горінням, унаслідок чого загинули 220 осіб (з них 1 громадянин України), 110 осіб вважаються зниклими безвісти, понад 6 тис. осіб постраждали, близько 300 тис. осіб залишилися без помешкання.

Вибуховою хвилею в радіусі 10 км зруйновано та пошкоджено понад 80 тис. будівель, 12 медичних центрів, 3 госпіталі, продовольчі склади, будинки та автомобілі.

Посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив 8 серпня, що в результаті вибуху в порту ліванської столиці Бейрут загинув громадянин України - 32-річний економіст Вільям Азар, який працював у компанії мережі KPMG.

Посольство України в Лівані надає цілодобову підтримку та допомагає ліками та продуктами постраждалим в результаті вибуху у Бейруті українцям та ліванським волонтерам.

По матеріальну допомогу до посольства України в Лівані звернулися понад 50 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене, щонайменше 16 наших співвітчизників уже отримали одноразові виплати. Про це заявив на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фото: Укрінформ та Ihor Ostash в Фейсбуці