Посольство у Лівані виплатило допомогу вже 16 українцям — МЗС
Про це заявив на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Станом на вчорашній вечір (12 серпня - ред.) до Посольства України в Лівані надійшли звернення від 56 громадян України про отримання матеріальної допомоги у зв'язку з руйнуванням їхніх помешкань та незначними тілесними ушкодженнями. Посольство вже виплатило одноразову матеріальну допомогу 16 громадянам України", - сказав Кулеба.
Він пообіцяв, що українські дипломати нікого не залишать у біді й в міру можливостей допомагатимуть усім постраждалим.
Кулеба також підтвердив загибель українця під час вибуху.
"На жаль, було встановлено факт загибелі одного громадянина України", - зазначив міністр.
Як повідомлялося, потужні вибухи сталися у порту Бейрута ввечері 4 серпня. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.
Загинули понад 170 осіб, ще близько 5 тис. осіб були поранені, десятки людей зникли безвісти.
В результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без житла. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибуху можуть сягнути 15 мільярдів доларів.
Уряд Лівану 10 серпня подав у відставку.
Посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив 8 серпня, що в результаті вибуху в порту ліванської столиці Бейрут загинув громадянин України - 32-річний економіст Вільям Азар, який працював у компанії мережі KPMG.
Фото: АА