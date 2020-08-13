Посольство у Лівані виплатило допомогу вже 16 українцям — МЗС

По матеріальну допомогу до посольства України в Лівані наразі звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене, 16 наших співвітчизників уже отримали одноразові виплати.

Про це заявив на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на вчорашній вечір (12 серпня - ред.) до Посольства України в Лівані надійшли звернення від 56 громадян України про отримання матеріальної допомоги у зв'язку з руйнуванням їхніх помешкань та незначними тілесними ушкодженнями. Посольство вже виплатило одноразову матеріальну допомогу 16 громадянам України", - сказав Кулеба.

Він пообіцяв, що українські дипломати нікого не залишать у біді й в міру можливостей допомагатимуть усім постраждалим.

Кулеба також підтвердив загибель українця під час вибуху.

"На жаль, було встановлено факт загибелі одного громадянина України", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, потужні вибухи сталися у порту Бейрута ввечері 4 серпня. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

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Загинули понад 170 осіб, ще близько 5 тис. осіб були поранені, десятки людей зникли безвісти.

В результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без житла. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибуху можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

Уряд Лівану 10 серпня подав у відставку.

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Посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив 8 серпня, що в результаті вибуху в порту ліванської столиці Бейрут загинув громадянин України - 32-річний економіст Вільям Азар, який працював у компанії мережі KPMG.

Фото: АА