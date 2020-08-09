У Бейруті кількість жертв вибухів зросла до 220

Кількість загиблих унаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейруті зросла до 220 осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує UJ CityNews.

Зокрема, за даними губернатора Бейрута Марвана Аббуда станом на неділю, 9 серпня, кількість загиблих внаслідок катастрофи зросла до 220, тоді як ще 110 вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

В результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибухів в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

Фото: AA