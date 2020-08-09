Берлін дає €10 мільйонів на відновлення Бейрута

Німеччина вирішила надати 10 млн євро гуманітарної допомоги на відновлення столиці Лівану після руйнівного вибуху.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас перед початком донорської конференції 9 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Люди в Бейруті черкають нашої допомоги. Сьогоднішня конференція донорів для допомоги Лівану є важливим сигналом, насамперед для тих, кого безпосередньо зачепила біда… і я дуже радий сьогодні проголосити про надання ще 10 мільйонів євро невідкладної допомоги", - заявив німецький міністр.

Він нагадав, що його країна з першого дня проявила солідарність у рамках міжнародних заходів з допомоги. Перша міжнародна гуманітарна допомога з боку Німеччина вже реалізовується в Бейруті. Зокрема, німецька команда технічної допомоги працює разом з місцевими рятувальниками над пошуком жертв. Німецький Червоний Хрест направив літак з необхідними засобами на суму 1,5 мільйона євро.

Водночас, нагадав Маас, Ліван ще до цієї катастрофи стикався з багатьма викликами та терміново потребує необхідних реформ, без яких не може бути стабільності. За його словами, саме цього вимагають ліванці, тому особисті інтереси та старі конфлікти треба залишити позаду та почати опікуватися інтересами всього населення.

"Лише тоді, коли уряд візьме на себе відповідальність, діятиме прозоро та з’ясує причини вибуху, він знову матиме довіру людей", - сказав глава МЗС Німеччини. Міжнародні друзі та партнери мають допомогти закласти засади сильної правової держави, громадяни якої мають демократичні права та свободи, сказав Маас.

Німеччина є загалом другим за величиною наданої допомоги донором для Лівану. Із 2012 року Берлін спрямував понад 1,2 мільярда євро на програми розвитку та двостороннього співробітництва з цією країною та 634 млн євро як гуманітарної допомоги.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тисяч тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

За останніми даними, загинули 158 осіб, постраждали близько 5000.

В результаті руйнувань понад 300 000 жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута Марван Аббуда заявив, що збитки від вибуху в порту може досягти 15 мільярдів доларів.