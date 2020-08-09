Під час протестів у Бейруті постраждали понад 700 осіб

Під час антиурядових виступів в столиці Лівану постраждали 728 осіб.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Al Jazeera.

Раніше було відомо про щонайменше 500 постраждалих і про одного загиблого співробітника правоохоронних органів.

Повідомлялося, що в ході масової антиурядової демонстрації в столиці Лівану почалися сутички між мітингувальниками та співробітниками правоохоронних органів. Поліція під час зіткнень використовувала сльозогінний газ і спецзасоби.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

В результаті руйнувань понад 300 000 жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута Марван Аббуда заявив, що збитки від вибуху в порту може досягти 15 мільярдів доларів.

Фото: Getty Images