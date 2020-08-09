В Бейруті армія відкрила вогонь по мітингувальниках, які захопили урядові будівлі

В Бейруті армія відкрила вогонь по мітингувальниках, які захопили урядові будівлі

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Укрінформ
Військові відкрили вогонь по мітингувальниках, які кілька годин тому увірвалися до будівель МЗС та Мінекономіки Лівану та захопили їх.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Al Jazeera.

За попередніми даними в центрі Бейрута зібрались понад 10 тисяч людей. Люди захопили будівлю МЗС та Мінекономіки. Згодом туди увірвались військові та відкрили вогонь по мітингувальниках.

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За останніми даними Червоного Хреста постраждали понад 450 людей. Чимало протестувальників отримали травми. Є інформація, що під час сутичок загинув один поліціянт.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

За останніми даними, загинули 158 осіб, постраждали близько 5 тисяч.

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У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збиток від вибуху в порту може досягти 15 мільярдів доларів.

Фото: Getty Images

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