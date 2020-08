В Бейруті армія відкрила вогонь по мітингувальниках, які захопили урядові будівлі

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Al Jazeera.

За попередніми даними в центрі Бейрута зібрались понад 10 тисяч людей. Люди захопили будівлю МЗС та Мінекономіки. Згодом туди увірвались військові та відкрили вогонь по мітингувальниках.

Army of the regime assaulting citizens on Ring bridge in #beirut right now #السبت_بكل_الساحات pic.twitter.com/nitcgFrJCr

За останніми даними Червоного Хреста постраждали понад 450 людей. Чимало протестувальників отримали травми. Є інформація, що під час сутичок загинув один поліціянт.

Lebanese Army viciously beating protesters at Beirut’s ring road. Was trying to film it and got hit in the head. Am fine. They tried to take my phone. No chance. pic.twitter.com/XBlGJKwmcr