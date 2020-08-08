Тисячі ліванців знову вийшли на антиурядові протести через вибух у Бейруті

Тисячі ліванців, озлоблених на політичних лідерів країни, вийшли с протестами на вулиці Бейрута через 4 дні після трагічних і руйнівних вибухів у порту міста.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

У ході протестних акцій сталися й сутички демонстрантів із поліцією.

Дуже потужний вибух в порту, завдав місту колосальних руйнувань та спричинив ще більше зростання антиурядових настроїв серед населення. Обурені громадяни звинувачують ліванську владу в корумпованості та некомпетентності, яка вже загнала країну в глибоку кризу. А руйнація столиці в результаті вибухів цю кризу ще погіршила.

Гнів та протести людей пов'язані з тим, що величезна кількість аміачної селітри, яка зберігалася на складах і вибухнула в порту, була ще 6 років тому конфіскована з судна, але так нікуди й вивезена з Бейрута.

Влада ж наразі обіцяє знайти винних у такій «трагічній недбалості».

Watch: Demonstrators in #Lebanon's capital city #Beirut clash with security forces during protests against the government's handling of the massive port explosion that killed over 150 people on August 4. https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/s9NN8aSBYu — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

Характерно, що двох ліванських міністрів, які спробували відвідати найбільш постраждалі квартали Бейрута, місцеві одразу вигнали геть.

Слід зауважити, що в масштабні антиурядові протести в країни вибухнули минулого жовтня: тоді їх спровокувала економічна криза та колапс національної валюти.

Lebanese protesters take to the streets of #Beirut to demonstrate against the government's handling of the massive port explosion that killed at least 158 people and injured over 6,000 others. https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/YSa9gjypsy — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

За останніми даними, загинули 158 осіб, постраждали близько 5 тисяч.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збиток від вибуху в порту може досягти 15 мільярдів доларів.

Фото: Getty Images