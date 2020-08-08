Вибух у Бейруті: екскапітан судна із селітрою вказує на зовнішні причини

Колишній капітан судна Rhosus, яке перевозило аміачну селітру, що вибухнула в порту Бейрута 4 серпня, Борис Прокошев впевнений, що для вибуху потрібен був зовнішній детонатор.

Про це він повідомив у коментарі для РБК, передає Укрінформ

За словами Прокошева, сама по собі речовина вибухнути не могла. "Була якась зовнішня причина. Може, іскра, може, підпал, вибуховий пристрій. Був якийсь зовнішній детонатор", - пояснив колишній капітан.

На питання про те, чи могла селітра втратити свої властивості майже за 6 років, що минули з часу її конфіскації владою Лівану, Прокошев повідомив, що вона зберігалася герметично, повітря і вода не надходили всередину упаковки.

"Справа в тому, що селітра перебувала в двох мішках - герметичному поліетиленовому, а його ще було поміщено в інший мішок — поліпропіленовий, такий щільний, пластиковий. Повітря і вода туди не надходили. Кожен мішок важив тонну, було 2750 мішків», - пояснив Прокошев.

Суховантаж Rhosus прямував з грузинського порту Батумі у Мозамбік ще у 2013 році. По дорозі капітан прийняв рішення зайти в порт Бейрута, проте після прибуття туди судна влада провела перевірку і затримала судно, а пізніше конфіскувала вантаж аміачної селітри. Після затримання судна частина моряків змогла повернутися додому, а частина - капітан, старший механік, третій механік і боцман - залишилася на судні. Їм тривалий час ліванська влада не дозволяла повернутися додому.

Читайте також: До розслідування вибухів у Бейруті долучився Інтерпол

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

За останніми даними, загинули 157 осіб, постраждали близько 5 тисяч.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збиток від вибуху в порту може досягти 15 мільярдів доларів.

Фото: АА