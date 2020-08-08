До розслідування вибухів у Бейруті долучився Інтерпол

За запитом влади Лівану Інтерпол відрядив спеціалізований загін до Бейрута для допомоги в розслідуванні обставин вибухів, унаслідок яких загинули понад 150 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Інтерполу.

"Досвід Інтерполу в наданні такого сприяння може суттєво допомогти органам влади країни. Ми надаватимемо будь-яку допомогу на прохання Лівану", - зазначив генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток.

До складу міжнародної команди, яка працюватиме у Бейруті, входять також експерти з пошуку жертв катастроф, адже внаслідок вибухів багато людей досі залишаються зниклими безвісти.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

За останніми даними, загинули 157 осіб, постраждали близько 5 тисяч.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без домівок. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху у порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.