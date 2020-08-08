Вибух у Бейруті забрав життя громадянина України — посол

Серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України.

Як передає Укрінформ, про це у Facebook повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ.

Відомо, що загиблий – 32-річний чоловік на ім'я Вільям Азар.

"Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому... Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара", – написав посол.

Він додав, що вже зв’язався із матір’ю Азара, яка живе в Києві та висловив їй співчуття.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута, столиці Лівану, пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

За останніми даними, загинуло внаслідок вибухів 157 людей. Очікується, що кількість жертв зросте в ході продовження рятувальних операцій у порту Бейрута. Кількість постраждалих становить близько 5 тисяч осіб.

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У результаті руйнувань більш як 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху у порту можуть збільшитись до 15 мільярдів доларів.

Фото: АА