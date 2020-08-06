Внаслідок вибуху у Бейруті загинула співробітниця посольства ФРН

Серед понад 150 загиблих унаслідок вибуху в Бейруті є співробітниця посольства ФРН.

Як передає Укрінформ, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас висловив у четвер свої співчуття рідним та колегам загиблої.

«Наші найстрашніші очікування підтвердилися: член нашого посольства в Бейруті загинула після вибуху в своєму будинку. Всі співробітники МЗС глибоко сумують за своєю колегою», - заявив міністр Маас у дописі в Tвіттері.

Він висловив співчуття рідним та персоналу диппредставництва в Бейруті також від імені колег та уряду Німеччини.

Будівля посольства ФРН у Бейруті зазнала суттєвих пошкоджень внаслідок вибуху, так само як низка помешкань, у яких проживають німці. У Берліні створено кризовий штаб.

Кількість громадян ФРН, які отримали поранення, уточнюється. Раніше повідомлялося, що їх не менше 8.

У Бейруті мешкає велика кількість представників німецьких організацій і структур, у тому числі гуманітарних і технічних. Німеччина є одним з головних донорів Лівану.

Ліванська влада звернулася до Німеччини з проханням про допомогу. Йдеться, зокрема, про пошук людей під завалами у міських районах. Команда Організації технічної допомоги - THW – відбула на місце вже 5 серпня. Окрім того, планується надання допомоги в сфері медичного обслуговування.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута, столиці Лівану, пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

За останніми даними, загинуло внаслідок вибухів 157 людей. Очікується, що кількість жертв зросте в ході продовження рятувальних операцій у порту Бейрута. Кількість постраждалих становить близько 5 тисяч осіб.

У результаті руйнувань більш як 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху у порту можуть збільшитись до 15 мільярдів доларів.

Фото: АА