Лідери ЄС закликають країни блоку надати допомогу Лівану

Президенти Європейської ради та Єврокомісії Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляєн закликали країни блоку надати допомогу Лівану після вибухів у Бейруті.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на їхній спільний лист до членів Європейської ради.

Як зазначається, лідери ЄС подякували країнам за негайну підтримку та допомогу Лівану, зокрема через активований механізм цивільного захисту ЄС.

"Ми маємо пам’ятати про тісне партнерство між ЄС та Ліваном, країною стратегічного значення, яка прийняла найбільшу кількість біженців на душу населення", - йдеться у листі Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляєн.

Вони нагадали, що ЄС вже надавав Лівану підтримку у зв’язку з прийняттям біженців та пандемією коронавірусу, однак після руйнівного вибуху у порту Бейрута країна опинилась у значно гіршій ситуації та потребує масштабної допомоги.

"У ситуації величезних гуманітарних потреб та необхідності відбудови наша солідарність, як і всієї міжнародної спільноти, потрібна більше ніж будь-коли. Це у наших спільних інтересах - діяти зараз, щоб зменшити наслідки цієї трагедії. Тому ми закликаємо вас посилити підтримку ваших країн для Лівану - як з точки зору невідкладних потреб, так і з довгостроковою перспективою для відбудови країни", - наголосили лідери ЄС.

У зв’язку з цим органи влади ЄС забезпечать належну координацію надання допомоги через механізми ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз виділить Лівану понад 33 млн євро на потреби постраждалих від вибухів у Бейруті.

Увечері 4 серпня у порту Бейрута пролунали потужні вибухи, унаслідок чого загинули 157 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибухів у порту можуть збільшитися до 15 мільярдів доларів.

У рамках розслідування вибухів заарештували 16 осіб, серед них – директор порту Бейрута.