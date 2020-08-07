Макрон анонсував міжнародну конференцію для допомоги Лівану
Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24.
Виступаючи перед журналістами наприкінці свого візиту до Бейрута, Макрон заявив, що конференція відбудеться "найближчими днями".
Він наголосив, що допомога, зібрана в ході конференції, буде передана "безпосередньо людям, організаціям з допомоги та командам, які потребують її на місцях".
За словами президента Франції, щоб з’ясувати причини інциденту у порту Бейрута потрібно провести прозоре міжнародне розслідування.
Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута пролунали потужні вибухи, унаслідок чого загинули 157 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.
У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху у порту можуть збільшитись до 15 мільярдів доларів.
Фото: AA