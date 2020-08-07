Макрон анонсував міжнародну конференцію для допомоги Лівану

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував проведення міжнародної конференції з допомоги Лівану після потужних вибухів у порту Бейрута.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24.

Виступаючи перед журналістами наприкінці свого візиту до Бейрута, Макрон заявив, що конференція відбудеться "найближчими днями".

Він наголосив, що допомога, зібрана в ході конференції, буде передана "безпосередньо людям, організаціям з допомоги та командам, які потребують її на місцях".

За словами президента Франції, щоб з’ясувати причини інциденту у порту Бейрута потрібно провести прозоре міжнародне розслідування.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута пролунали потужні вибухи, унаслідок чого загинули 157 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху у порту можуть збільшитись до 15 мільярдів доларів.

Фото: AA