Через вибухи у Бейруті заарештували 16 осіб

У Лівані заарештували 16 осіб у рамках розслідування вибухів у порту Бейрута.

Як передає Укрінформ з посиланням на Independent, про це повідомляють державні ЗМІ Лівану.

Зазначається, що серед затриманих – директор порту.

Суддя Фаді Акікі заявив, що до цього часу допитали понад 18 портових працівників та представників митниці, які були причетні до технічного обслуговування на складі, де розміщувались вибухонебезпечні матеріали, що вибухнули у вівторок.

У Центральному банку Лівану також розпорядилися заморозити рахунки керівників бейрутського порту та ліванської митниці. Рішення передано всім банкам і фінансовим установам Лівану.

Вищезазначеним особам заборонено залишати територію країни.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута пролунали потужні вибухи, унаслідок чого загинули 157 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибухів у порту можуть збільшитися до 15 мільярдів доларів.