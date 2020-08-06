На Кіпрі допитали російського власника судна, яке доправило селітру в Бейрут

Поліція Кіпру допитала росіянина Ігоря Гречушкіна, який є власником судна з аміачною селітрою, що призвело до вибухів у порту Бейрута.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cyprus Mail.

За даними місцевих ЗМІ, сам Гречушкін наразі мешкає у Лімасолі, проте, не має паспорта Кіпру.

Правоохоронці допитали його на прохання ліванської сторони щодо вантажу в порту Бейрута і відіслали його відповіді до Лівану.

Зазначається, що дружина Гречушкіна, на відміну від свого чоловіка, має паспорт Кіпру.

Раніше повідомлялося, що судно, яке доставило аміачну селітру до Бейрута, належало російському бізнесменові Ігореві Гречушкіну. Борис Прокошев був капітаном «Росуса» під час плавання з Грузії в Мозамбік у 2014-му. Після того, як суховантажне судно заарештували в Бейруті, Прокошев і ще кілька членів екіпажу майже рік не могли повернутися на батьківщину.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута, столиці Лівану, пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

За останніми даними, загинуло внаслідок вибухів 157 людей. Очікується, що кількість жертв зросте в ході продовження рятувальних операцій у порту Бейрута. Кількість постраждалих становить близько 5 тисяч осіб.

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У результаті руйнувань більш як 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху у порту можуть збільшитись до 15 мільярдів доларів.