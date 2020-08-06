Євросоюз виділить понад €33 мільйони для постраждалих у Бейруті

Європейський Союз виділить Лівану понад 33 млн євро на потреби постраждалих від вибухів у Бейруті.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву на сайті Єврокомісії.

"Комісія мобілізує понад 33 мільйони євро на невідкладні потреби, медичну підтримку та обладнання, а також на захист критично важливої інфраструктури. Комісія розгляне питання про подальшу підтримку залежно від поточної оцінки гуманітарних потреб", - йдеться у заяві.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові з прем'єр-міністром Лівану Хасаном Діабі висловила співчуття та підтримку ліванському народу. Вона запропонувала допомогу ЄС для проведення повної оцінки потреб із реконструкції Бейрута і відновлення країни, а також підтримку Єврокомісії в переговорах з міжнародними фінансовими інститутами.

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"Президент Комісії підкреслила можливість мобілізації експертів і обладнання для допомоги в оцінці ступеня збитків і роботі з небезпечними речовинами, такими як азбест та інші хімічні речовини. Це може бути важливо для цивільних структур, а також для відновлення порту Бейрута", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄК готова вивчити шляхи активізації торговельних відносин з Ліваном, зокрема, шляхом преференційних режимів і полегшення митних формальностей.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в результаті потужних вибухів у порту Бейрута загинуло 135 осіб, ще близько 5 тис. отримали травми. Крім того, рятувальники розшукують ще більш як сто осіб, які зникли безвісти. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань більш як 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху у порту можуть збільшитись до 15 мільярдів доларів.

Судно належало російському бізнесменові Ігорю Гречушкіну. Борис Прокошев був капітаном "Росуса" під час плавання з Грузії в Мозамбік у 2014-му. Після того, як суховантажне судно заарештували в Бейруті, Прокошев і ще кілька членів екіпажу майже рік не могли повернутися на батьківщину.

Фото: АА