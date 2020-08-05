Україна запропонувала Лівану допомогу у ліквідації наслідків вибухів у Бейруті

Україна запропонувала Ліванській Республіці допомогу у ліквідації наслідків вибухів у Бейруті.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду у середу, 5 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми готові надавати усю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської Республіки із пропозицією про надання допомоги нашими рятувальниками, відповідний загін готовий вилетіти в будь-який момент у разі потреби. Наскільки я знаю, зараз триває засідання уряду у Лівані і вони будуть приймати рішення, яка допомога їм потрібна. Україна готова долучитися”, - підкреслив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня у ліванській столиці Бейрут в районі порту сталися два потужні вибухи. Загинули щонайменше 100 людей, понад 4 тис. постраждали, доля сотень невідома. Кілька кварталів міста повністю зруйновані.

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За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.