Влада за допомогою армії очистила центр Бейрута від мітингарів — ЗМІ

Силовики за кілька годин очистили центр Бейрута — площа Пляс де Мартір — та низку державних будівель в столиці від агресивно налаштованих демонстрантів.

Про це повідомляє ТАСС.

Спецформированиям по боротьбі із заворушеннями потрібна допомога військовослужбовців ліванської армії. Разом вони звільнили від мітингувальників будівлі МЗС, Міністерств економіки, енергетики та охорони природи.

🎥🛑En #Libano 🇱🇧 el ejército interviene y despeja las calles en las cercanías de la Asociación de Bancos de Líbano y del Ministerio de Economía.#Beirut #Lebanon

pic.twitter.com/wr9Vs1j9Yb — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷANONYˡMOᵍUSⁿ (@ChalecosAmarill) August 8, 2020

За даними служби цивільної оборони країни, всього в результаті зіткнень постраждали 490 осіб, включаючи 70 поліціянтів. При цьому п'ятьох активістів затримали.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

За останніми даними, загинули 158 осіб, постраждали близько 5000.

В результаті руйнувань понад 300 000 жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута Марван Аббуда заявив, що збитки від вибуху в порту може досягти 15 мільярдів доларів.

Фото: Aljazeera