Влада за допомогою армії очистила центр Бейрута від мітингарів — ЗМІ
Про це повідомляє ТАСС.
Спецформированиям по боротьбі із заворушеннями потрібна допомога військовослужбовців ліванської армії. Разом вони звільнили від мітингувальників будівлі МЗС, Міністерств економіки, енергетики та охорони природи.
🎥🛑En #Libano 🇱🇧 el ejército interviene y despeja las calles en las cercanías de la Asociación de Bancos de Líbano y del Ministerio de Economía.#Beirut #Lebanon— ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷANONYˡMOᵍUSⁿ (@ChalecosAmarill) August 8, 2020
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За даними служби цивільної оборони країни, всього в результаті зіткнень постраждали 490 осіб, включаючи 70 поліціянтів. При цьому п'ятьох активістів затримали.
🎥🛑En #Libano 🇱🇧 el ejército expulsa a periodistas que tratan de grabar su intervención.#Beirut #Lebanon— ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷANONYˡMOᵍUSⁿ (@ChalecosAmarill) August 8, 2020
pic.twitter.com/VaqLq8mY8x
Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.
За останніми даними, загинули 158 осіб, постраждали близько 5000.
В результаті руйнувань понад 300 000 жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута Марван Аббуда заявив, що збитки від вибуху в порту може досягти 15 мільярдів доларів.
Фото: Aljazeera