Вибухи у Бейруті пошкодили 8 тисяч міських будівель

Комісія з питань допомоги в Лівані повідомила, що вибухи, які сталися у порту Бейрута минулого тижня, завдали шкоди 8 000 будівель, зокрема постраждали 50 археологічних пам'яток.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Middle East Monitor.

Генеральний секретар Комісії Мохаммед Хаїр заявив, що комісія незабаром закінчить підрахунок обсягу матеріальних збитків, завданих потужними вибухами.

Масштаби пошкоджень варіюються залежно від близькості до порту.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи, внаслідок чого загинули 220 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.