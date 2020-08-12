У Лівані після вибуху фіксують рекордне збільшення кількості випадків COVID-19

У Лівані після вибуху фіксують рекордне збільшення кількості випадків COVID-19

Укрінформ
Ліванська влада заявила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу, зареєстровану за добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

За вівторок, 11 серпня, у країні зафіксовано 300 нових випадків та 7 смертей, пов’язаних із COVID-19.

Цю тривожну тенденцію прямо пов’язують із руйнівним вибухом, що стався 4 серпня в порту Бейрута та завдав величезних збитків ліванській столиці. Одним із наслідків катастрофи стали переповнені та пошкоджені лікарні, що лише сприяє погіршенню епідеміологічної ситуації.

Загалом у Лівані з лютого зафіксовано 7 121 випадок коронавірусу та 87 смертей.

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Зазначається, що зростання кількості інфікованих було помічено й перед вибухом.

Як повідомлялося, потужний вибух стався у порту Бейрута ввечері 4 серпня. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

Загинуло щонайменше 220 осіб, ще близько 5 тис. осіб були поранені, десятки людей зникли безвісти. Без даху над головою залишилися 300 тисяч місцевих жителів.

Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибуху можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

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