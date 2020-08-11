Керівників Лівану в липні попереджали про небезпеку вибухівки у порту - ЗМІ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.

Попередження надійшло за два тижні до дня, коли сталися потужні вибухи у столиці Лівану.

Високопоставлений чиновник служби безпеки за результатами розслідування заявив про необхідність негайно вжити заходів щодо безпечного зберігання хімікатів.

Генеральний прокурор Гассан Овейдат підготував звіт, який був надісланий, зокрема, прем'єр-міністру та президенту Лівану Генеральним управлінням державної безпеки, що контролює безпеку у порту.

"Я попередив їх, що речовина може знищити Бейрут, якщо станеться вибух", - сказав на умовах анонімності чиновник, який брав участь у підготовці звіту.

Як повідомлялося, потужні вибухи сталися у порту Бейрута ввечері 4 серпня. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

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Загинуло понад 170 осіб, ще близько 5 тис. осіб були поранені, десятки людей зникли безвісти.

В результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без житла. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибуху можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

Напередодні, 10 серпня, уряд Лівану подав у відставку.