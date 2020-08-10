Міжнародні донори зібрали €253 мільйона допомоги для Лівану
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.
Обсяг фінансової допомоги, наданої Парижем, складе 30 мільйонів євро. У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що допомога ФРН для подолання великого лиха, яке зараз відбувається в Бейруті", складе 20 мільйонів євро.
"Мене вразило скільки країн готове допомагати Лівану", - заявив Маас в ході конференції.
Президент США Дональд Трамп також пообіцяв Бейруту подальшу підтримку, але суму поки не назвав.
Крім того, очікується, що Європейський союз надасть Лівану 63 мільйонів євро допомоги.
За оцінками ООН, на надання медичної та продовольчої допомоги, а також будівництво нового житла для майже 300 тисяч жителів Бейрута, які залишилися без даху над головою, необхідно витратити 116,9 мільйона доларів.
Фото: getty images