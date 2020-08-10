Міжнародні донори зібрали €253 мільйона допомоги для Лівану

Міжнародна конференція донорів зібрала €252,7 мільйона на допомогу Лівану, який переживає гуманітарну кризу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

Обсяг фінансової допомоги, наданої Парижем, складе 30 мільйонів євро. У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що допомога ФРН для подолання великого лиха, яке зараз відбувається в Бейруті", складе 20 мільйонів євро.

"Мене вразило скільки країн готове допомагати Лівану", - заявив Маас в ході конференції.

Президент США Дональд Трамп також пообіцяв Бейруту подальшу підтримку, але суму поки не назвав.

Крім того, очікується, що Європейський союз надасть Лівану 63 мільйонів євро допомоги.

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За оцінками ООН, на надання медичної та продовольчої допомоги, а також будівництво нового житла для майже 300 тисяч жителів Бейрута, які залишилися без даху над головою, необхідно витратити 116,9 мільйона доларів.

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