Червоний Хрест виділить Лівану 40 мільйонів євро

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив, що організація планує в цьому році виділити Лівану фінансову допомогу в розмірі 40 мільйонів євро.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на regnum.

"За нашими початковими оцінками, витрати Червоного Хреста вимагатимуть додатково до кінця 2020 року €40 мільйонів на цілі негайного реагування", - заявив президент МКЧХ Петер Маурер, виступаючи в неділю на міжнародній відеоконференції зі збору коштів для Лівану.

Крім того, він наголосив на винятковій важливості довгострокової підтримки Лівану.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

В результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута заявив, що збиток від вибухів у порту можуть досягти 15 мільярдів доларів.