Червоний Хрест виділить Лівану 40 мільйонів євро
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на regnum.
"За нашими початковими оцінками, витрати Червоного Хреста вимагатимуть додатково до кінця 2020 року €40 мільйонів на цілі негайного реагування", - заявив президент МКЧХ Петер Маурер, виступаючи в неділю на міжнародній відеоконференції зі збору коштів для Лівану.
Крім того, він наголосив на винятковій важливості довгострокової підтримки Лівану.
Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.
В результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута заявив, що збиток від вибухів у порту можуть досягти 15 мільярдів доларів.