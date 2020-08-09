Єврокомісія пообіцяла Лівану додаткову допомогу в розмірі €30 мільйонів

Європейська комісія надасть додаткові 30 мільйонів євро допомоги на додаток до 33 мільйонів, раніше вже обіцяних Лівану.

Як передає Укрінформ, про це інформує Euronews.

"Фінансування буде спрямоване міжнародним організаціям та неурядовим організаціям та буде суворо контролюватися", - йдеться у повідомленні блоку.

Міжнародні лідери сьогодні зустрілися, щоб обговорити допомогу Лівану на донорській конференції, організованій президентом Франції Еммануелем Макроном та Організацією Об'єднаних Націй та вказали на те, що допомога, яка надається країні, має надаватися в обмін на реформи, яких вимагали протестувальники.

Читайте також: У Бейруті кількість жертв вибухів зросла до 220

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

В результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейруту заявив, що збитки від вибухів в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.