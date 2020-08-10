Уряд Лівану йде у відставку

Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб подав президентові Мішелю Аюну заяву про відставку уряду після смертельних вибухів у столиці Бейруті минулого тижня.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Gulf News.

Уряд Лівану перебував під великим тиском через те, що потужний вибух у порту Бейрута минулого тижня призвів до масштабних антиурядових протестів.

Цей уряд був сформований у січні цього року.

Як повідомлялося, 10 серпня про свою відставку оголосила міністр юстиції Лівану Марі Клод Наджм. Ще раніше це зробили міністр інформації Маналь Абдель Самад та міністр навколишнього середовища Даміянос Каттар.

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Потужний вибух пролунав у порту Бейрута ввечері 4 серпня. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

Загинуло понад 150 осіб, ще близько 5 тис. осіб були поранені, десятки людей зникли безвісти.

В результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибуху можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

У місті спалахнули антиурядові протести.